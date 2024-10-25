В МИД КНДР прокомментировали возможную отправку войск в Россию

Заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Чон Гю заявил, что отправка военных КНДР в Россию, если бы имела место, соответствовала бы нормам международного права.

Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Думаю, что если бы имело место то, о чем шумят мировые СМИ, то это бы соответствовало нормам международного права", - сказал замминистра. Во внешнеполитическом ведомстве он курирует связи с Россией. "Думаю, что очевидно существуют такие силы, которые хотели бы описать это [действие] как незаконное", - продолжил он.

Ким Чон Гю отметил, что видел "версии об отправке Вооруженных сил КНДР в Россию, которые распространяют мировые СМИ в последнее время". "МИД не имеет прямого отношения к делам министерства обороны, я не чувствую необходимости отдельно подтверждать такие сведения", - сказал замминистра.

Ранее на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС президент РФ Владимир Путин прокомментировал сообщения о имеющихся спутниковых снимках, которые якобы свидетельствуют о переброске в РФ военных из КНДР. Глава российского государства назвал снимки со спутника "серьезной вещью", однако при этом отметил, что военнослужащие НАТО уже давно напрямую вовлечены в украинский конфликт.