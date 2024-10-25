Зеленский не пустил генсека ООН на Украину из-за поездки на саммит БРИКС

Владимир Зеленский отказал в поездке в страну генсеку ООН Антониу Гутерришу из-за его визита на саммит БРИКС в Казани. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник в офисе украинского лидера. Lenta.ru

«После Казани [Гутерреш— ред.] хотел приехать на Украину, но [Зеленский — ред.] не утвердил этот визит. Поэтому Гутерреша здесь не будет», — отметил источник. Ura.Ru

23 октября генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл в Казань, где принял участие в саммите БРИКС. На полях саммита глава всемирной организации провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Российская газета