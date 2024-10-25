В США призвали Украину отдать территории России

Кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей-Ди Вэнс заявил о том, что Украине придется в конечном итоге уступить территории России. Такое мнение он высказал во время встречи с избирателями в Мичигане, пишет РИА Новости.

«Я думаю, что в конечном итоге, опять же, Украина должна будет принять это решение», - заявил он на встрече, видеозапись которой опубликовал YouTube-канал NewsNation.

Вэнс также выразил уверенность в том, что США должны собрать вместе Россию и Украину и приступить «к настоящей дипломатии».

Напомним, что Джей Ди Вэнс ранее резко высказывался против помощи Украине, будучи сенатором от Огайо. Он неоднократно заявлял, что в интересах США признать, что Киеву придется смириться с потерей части территорий.

При этом кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп критиковал Владимира Зеленского, отмечая, что тот «отказывается заключать сделку для урегулирования конфликта». Он также обещал, что в случае своего избрания положит конец каждому международному конфликту в мире, «который создала нынешняя администрация» Джо Байдена.