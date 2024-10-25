Украине придется отдать территории, чтобы урегулировать конфликт с Россией, заявил на предвыборном митинге в Мичигане кандидат на пост вице-президента США от Республиканской партии Джэй Ди Вэнс.

По его словам, которые передает YouTube-канал NewsNation, США пора перейти к дипломатическому урегулированию и способствовать переговорам России и Украины.

"Я думаю, что в конечном итоге, опять же, Украина должна будет принять это решение", — сказал политик.

Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян ранее также заявил, что выходить из украинского конфликта нужно дипломатическим путем. По его словам, он является разрушительной спиралью, а кризис несет непоправимые последствия для Европы.

Президент России Владимир Путин накануне отметил, что все страны БРИКС настроены на мирное завершение конфликта на Украине. Глава государства выразил надежду, что ситуация разрешится как можно скорее.

Позже представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин остается открытым для переговоров, но в то же время продолжает спецоперацию для достижения поставленных целей. По его словам, именно об этом глава государства заявил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, который по итогам переговоров с российским лидеров заявил, что увидел у него стремление к прекращению огня на Украине.