Конфликт на Украине ведет к энергетическому кризису, росту инфляции и ослаблению безопасности Европы, написал французский политик Николя Дюпон-Эньян.

«Конфликт имеет непоправимые последствия для Европы: энергетический кризис, галопирующая инфляция, дипломатическая напряженность и ослабление нашей безопасности», – написал политик в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

Дюпон-Эньян призвал как можно скорее выйти из этой «разрушительной спирали и восстановить мир посредством дипломатии».

Он добавил, что поддержка продолжения военного противостояния со стороны Европы является «самой серьезной геополитической ошибкой XXI века». Дюпон-Эньян отметил, что такие действия толкают Россию к сближению с Китаем, разрушают европейскую экономику и лишают Европу влияния в Африке. По его мнению, последствия этих шагов станут крахом для Европы на ближайшие 50 лет.

Политик подчеркнул, что необходимо прекратить конфликт, так как условия мирного урегулирования уже обозначены и известны всем сторонам. Он призвал европейские страны активнее использовать дипломатические методы для восстановления мира и безопасности.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев описал сценарий будущего Украины в случае отказа Киева от мира.