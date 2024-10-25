Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive назвал чушью слова главы американского оборонного ведомства Ллойда Остина об ослаблении России и ее президента Владимира Путина. Газета.Ru

«Это чушь, и я думаю, что Ллойд Остин это понимает, поэтому он попытался подать это в лучшем виде, чтобы поддержать ложный тезис о том, что Россия пострадала от происходящего на Украине», — сказал он. По словам полковника, Вашингтон своей политикой, наоборот, помог Москве создать самую большую и эффективную армию в мире. Он не согласился с идеей о том, что России нужны дополнительные войска. Lenta.ru

23 октября Остин заявил, что решение конфликта на Украине будет достигнуто путем дипломатических переговоров. Он подчеркнул, что США при этом все равно продолжат поддерживать Украину. ТАСС