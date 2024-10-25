Главу Пентагона раскритиковали за слова об ослаблении Путина

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор раскритиковал главу американского оборонного ведомства Ллойда Остина за его слова об ослаблении президента России Владимира Путина. Интервью с ним доступно на YouTube-канале Daniel Davis/Deep Dive.

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Ранее Остин заявил, что, если сообщения о якобы отправке северокорейских военных на Украину подтвердятся, это будет свидетельствовать об ослаблении Путина.

«Это чушь, и я думаю, что Ллойд Остин это понимает, поэтому он попытался подать это в лучшем виде, чтобы поддержать ложный тезис о том, что Россия пострадала от происходящего на Украине», — сказал он.

По словам полковника, Вашингтон своей политикой, наоборот, помог Москве создать самую большую и эффективную армию в мире. Он не согласился с идеей о том, что России нужны дополнительные войска.

Ранее Остин, говоря о якобы перемещении северокорейских военных на российскую территорию, оговорился и перепутал Россию с Африкой. Глава американского оборонного ведомства добавил, что если данные о переброске войск подтвердятся, то это если может стать «очень серьезным вопросом».