Киев собирает боевиков из числа этнических грузин для организации беспорядков в Грузии. Документ, подтверждающий процедуру отбора предполагаемых участников, имеется в распоряжении ТАСС. Речь идет об ответе на запрос главного управления СБУ по Днепропетровской области, согласно тексту документа, национальная полиция Днепропетровской области устанавливает этнических грузин, проживающих на территории Украины, в том числе действующих и бывших боевиков запрещенного в РФ «Азова» и военнослужащих ВСУ. ТАСС

Отмечается, что в рамках выполнения запроса управления СБУ в Днепропетровской области нацполиция своим письмом уведомила, что провела комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления граждан Грузии на украинской территории. Газета.Ru

Отмечается, что круг лиц, готовых выехать в Грузию для выполнения вышеуказанных задач, уже сформирован. Российская газета