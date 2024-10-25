Киев собирает боевиков из числа этнических грузин для организации беспорядков в Грузии. Документ, подтверждающий процедуру отбора предполагаемых участников, имеется в распоряжении ТАСС.

Речь идет об ответе на запрос главного управления СБУ по Днепропетровской области, согласно тексту документа, национальная полиция Днепропетровской области устанавливает этнических грузин, проживающих на территории Украины, в том числе действующих и бывших боевиков запрещенного в РФ "Азова" и военнослужащих ВСУ.

"В рамках выполнения запроса Главного управления СБУ в Днепропетровской области информируем, что нами был проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий для установления граждан Грузии, которые находятся на территории нашей оперативной ответственности", - говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС информированный источник, этот документ подтверждает подготовку Киевом беспорядков в Грузии. Согласно тексту, большая часть выявленных днепровской полицией грузин на территории Украины находятся в рядах ВСУ. Наряду с привлечением действующих и бывших боевиков Киев также намерен оказывать давление на грузин с украинским гражданством, проживающих на территории Грузии. "В соответствии с интересами СБУ, для категорий иностранных граждан созданы условия для привлечения к административной или криминальной ответственности", - говорится в ответе на запрос спецслужб. Речь в том числе идет о воздействии через родственников и шантаже путем угроз уголовной и административной ответственностью. Кроме того, по данным имеющихся в распоряжении ТАСС материалов, украинскими силовиками установлен круг лиц, готовых выехать на территорию Грузии.