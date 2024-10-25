На Украине после проверок фальшивых инвалидностей уволились крупные чиновники

На Украине 15 руководителей Государственной налоговой службы, оформившие инвалидность после начала военного конфликта, уволились после начала проверок. Об этом сообщает глава налогового комитета Верховной Рады (ВР) Данил Гетманцев в Telegram.

В руководстве ведомства обнаружили 17 госслужащих с инвалидностью, но лишь один из них получил ее из-за ранения на фронте. Еще один налоговик, по словам депутата, не стал увольняться, а пытается «порешать с кем-то во власти». Гетманцев обещает назвать имя этого чиновника и обратиться к правоохранителям, если тот не уволится добровольно.

Ранее глава Минздрава Украины Виктор Ляшко прокомментировал возможную отставку после скандала с фальшивыми инвалидностями. По его словам, проще уволиться, чем реформировать систему медико-социальных экспертных комиссий.