Маск отреагировал на идею Трампа позвонить Путину и Зеленскому

Американский предприниматель Илон Маск поддержал идею кандидата в президенты США Дональда Трампа позвонить президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в ночь выборов для начала мирных переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.

Маск прокомментировал статью газеты New York Post в соцсети X. В публикации отмечается, что Трамп в ходе митинга в Неваде повторил свое обещание позвонить лидерам России и Украины в ночь выборов. Бизнесмен ответил на пост двумя смайликами огня.

Отмечается, что один из пользователей в комментарии под постом Маска предложил бизнесмену самому принять участие в «секретных переговорах».

Напомним, что в феврале 2023 года Трамп обещал в случае переизбрания «в ту же ночь» позвонить Путину и Зеленскому для назначения встречи с целью разрешения конфликта на Украине. Кроме того, экс-президент неоднократно говорил о своей возможности урегулировать боевые действия за сутки.