Индия готова внести вклад в урегулирование конфликта на Украине

Индия готова внести "всемерный вклад" в дело урегулирования конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке. Об этом заявил премьер-министр южноазиатской республики Нарендра Моди по итогам индийско-германских межправительственных консультаций, которые прошли в Нью-Дели в рамках визита в Индию канцлера ФРГ Олафа Шольца.

"Продолжающиеся конфликты на Украине и в Западной Азии вызывают беспокойство у нас обоих", - сказал Моди. "Индия всегда считала, что проблемы не могут быть решены посредством войны. И Индия готова внести всемерный вклад в восстановление мира", - подчеркнул он.

Индия с начала третьего срока правления Моди в июне активно контактировала с РФ и Украиной по вопросам урегулирования украинского конфликта. Моди посетил Москву и Киев, в конце августа состоялся его телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Кроме того, советник по национальной безопасности Моди Аджит Довал посетил Санкт-Петербург и был принят Путиным.

Что касается ситуации на Ближнем Востоке, то Индия выражала обеспокоенность ее эскалацией и призывала все стороны конфликта к сдержанности и решению проблем путем диалога. По отношению к израильско-палестинской проблеме Индия придерживается решения ее путем переговоров, которые приведут к созданию суверенного, независимого и жизнеспособного государства Палестина, живущего в пределах безопасных и признанных границ в мире с Израилем.