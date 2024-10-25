Жителей подконтрольного ВСУ Запорожья призвали «готовиться к худшему»

Назначенный Киевом глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров призвал жителей контролируемой Украиной части региона готовится к отсутствию электроснабжения зимой. Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал в эфире украинского телемарафона.

По его словам, жителям следует «готовиться к худшему», а если «будет лучше», то «будет супер». При этом Федоров отметил, что у водонапорных станций также может не быть централизованного электроснабжения, однако их планируют питать электрогенераторами. На крупные котельные собираются установить когенерационные установки — первые из них начнут работать уже в декабре этого года. В школы и больницы уже завезли генераторы.

Ранее Еврокомиссия заявляла, что Украины лишилась половины своей энергетической инфраструктуры или порядка 9 ГВт мощностей. В результате население зимой может остаться без отопления и водоснабжения. Директор украинской энергокомпании YASNO Сергей Коваленко в конце июня говорил, что зимой из-за возникшего дефицита в энергосистеме света может не быть по 12 часов в сутки.