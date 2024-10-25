Обзор иноСМИ: «самая страшная» угроза для ЕС и реакция Запада на слова Путина

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

© EPA/TACC

«Трамп II: военная угроза Европе»

Длившийся в Европе 80 лет Pax Americana (период экономической и общественно-политической стабильности) может завершиться уже в ноябре, если победу на президентских выборах в США одержит Дональд Трамп, аявил британский писатель Саймон Купер в своей статье для Financial Times. По его словам, Трамп может одержать победу с вероятностью 50 на 50. С такой же вероятностью Трамп может лишить Европу военной защиты, считает Купер.

По словам автора статьи, чтобы лишить Европу защиты, Трампу даже не надо выводить США из НАТО - он может просто позволить альянсу бездействовать. Это означало бы 25-процентную вероятность того, что Европа столкнется с самой страшной военной угрозой с 1945 года, подчеркнул Купер. Он предупредил, что члены НАТО не в состоянии планировать свое будущее без США, так как без Америки альянса «в принципе не существует». По мнению Купера, после победы в украинском кризисе Россия может попытаться «проверить на прочность» клятву НАТО о взаимной самообороне.

«Ответ на ответ»: какие удары по Израилю планирует Иран

Готовясь к ответному удару со стороны Израиля, Иран приказал своим вооруженным силам быть готовыми к войне, но в то же время попытаться ее избежать, пишет The New York Times. Четыре иранских чиновника заявили газете, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал военным разработать несколько планов ответа на возможную израильскую атаку.

По словам собеседников NYT, масштабы иранского возмездия будут во многом зависеть от серьезности атак Израиля. Если израильские удары повлекут обширный ущерб и большие жертвы, Иран пойдет на серьезную атаку. Но если Израиль ограничит свою атаку несколькими военными базами и складами, где хранятся ракеты и беспилотники, Иран, скорее всего, ничего не предпримет. Хаменеи распорядился, чтобы ответ был дан в том случае, если Израиль нанесет удар по нефтяной и энергетической инфраструктуре или ядерным объектам, а также в случае убийств высокопоставленных чиновников. Ответные меры включают запуск Ираном до тысячи баллистических ракет, эскалацию атак со стороны проиранских движений, а также нарушение потоков энергоносителей и судоходства через Персидский залив и Ормузский пролив.

Министр обороны Британии раскритиковал армию страны

Британский министр обороны Джон Хили заявил, что армия страны не готова к войне, пишет The Telegraph. По словам Хили, вооруженные силы были «опустошены» и «недофинансированы» при предыдущем правительстве до такой степени, что они не смогут сдержать врага, если война начнется сегодня.

Высокопоставленный источник в армии заявил The Telegraph, что британские силы могут оказаться «опасно устаревшими», в то время как их противники будут более продвинутыми. Ранее командующий британской армией, генерал Роланд Уокер заявил, что Великобритания должна быть готова к крупной войне через три года, удвоив свои возможности по уничтожению врага к 2027 году и утроив их к концу десятилетия.

Фондовый рынок США определил будущего президента

Хотите узнать, кто победит на выборах в США? Взгляните на фондовый рынок, советует редактор отдела бизнеса Al Jazeera Джон Пауэр. Опросы показывают, что Камала Харрис и Дональд Трамп идут плечом к плечу и, по мнению многих наблюдателей, эти выборы могут оказаться самыми напряженными за последние десятилетия. Однако динамика американских акций имеет поразительную способность предсказывать исход президентских выборов.

По данным анализа LPL Financial, с 1928 года индекс S&P 500, отслеживающий результаты деятельности 500 крупнейших компаний в США, правильно «указал» победителя 20 из 24 выборов. Когда американские акции росли в течение трех месяцев перед днем выборов, правящая партия удерживала Белый дом в 12 из 15 случаев. Когда рынок был в отрицательной зоне перед голосованием, партия власти проигрывала в восьми из девяти случаев. До очередных выборов президента США остается меньше двух недель, а индекс S&P 500 растет на целых 11,8 процента с начала августа. Если предположить, что американским акциям не грозит резкое падение в последние дни кампании, историческая тенденция явно благоприятствует Харрис - представительнице Демократической партии, как и действующий президент Джо Байден.

На Западе отреагировали на слова Путина о положении ВСУ

Ирландский публицист Чей Боуз заявил, что Владимир Зеленский принес в жертву украинских военных ради сохранения власти. Об этом Боуз написал в соцсети X.

Публицист обратил внимание на заявление президента РФ Владимира Путина, сделанное во время саммита БРИКС. Путин отметил, что в 2023 году санитарные и безвозвратные потери ВСУ в результате попытки наступления составили 16 тысяч человек. При этом за последний с небольшим месяц потери ВСУ на курском направлении составили 26 тысяч человек, заявил Путин. Как отметил Боуз, Зеленский пожертвовал этими военными, так как знает, что с наступлением мира придут «выборы и конец его диктатуре».