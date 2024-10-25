Крах фондового рынка США в “черный четверг”: как началась Великая депрессия

95 лет назад в США рухнула Нью-Йоркская фондовая биржа. "Черный четверг", так назвали этот день современники, впоследствии стал началом Великой депрессии – крупнейшего мирового экономического кризиса XX века.

В конце 1929 года на фондовом рынке США наметился "спекулятивный пузырь". Его долгое время раздували миллионы простых американцев, которые скупали акции в погоне за мгновенной прибылью. Они не вникали в какие либо экономические показатели компаний, ориентируясь лишь на рост фондовых котировок. Мало того, ради заветных ценных бумаг многие брали кредит.

В сентябре котировки Нью-Йоркской фондовой биржи перешли к снижению. Уже в следующем месяце у инвесторов началась самая настоящая паника. 24 октября толпы людей ринулись продавать ценные бумаги, чтобы спасти деньги. В итоге, только за день работы фондового рынка индекс Доу Джонса потерял 11%. К концу недели котировки упали на 40%, было продано 30 млн акций на сумму 40 млрд долларов. В ценах тех лет, ушерб превосходил все затраты страны во время Первой мировой войны.

Крах фондового рынка привел к масштабному банковскому кризису. Закрывались фирмы и заводы, миллионы людей стали безработными. Так в США началась Великая депрессия, которая продлилась около десяти лет.

Кадры "Черного четверга" Америки – в галерее "Рамблера".