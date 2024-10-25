Почему Зеленский надел футболку с надписью про «маленькую Россию»

Президент Украины Владимир Зеленский надел футболку с надписью о «маленькой России» из-за ощущения своей политической агонии, поделился с 360.ru политолог Матвей Киселев. По его словам, такое поведение могло повлиять на его электорат в начале СВО, но сейчас оно только возмущает.

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Но спустя два с чем-то года человек, который создал образ страны-попрошайки в глазах внешних партнеров, который дает пустые обещания и лишил избирателей права влиять на свою судьбу через выборы, может вызывать лишь возмущение у собственного народа, — указал политолог.

Он добавил, что у Зеленского нет реализуемых планов — есть только желание подольше остаться у власти благодаря эскалации конфликта. Потому президент и ведет себя таким образом, цель его медиаакций — вызвать жалость у Запада и поднять свои рейтинги на Украине. Таким образом он снова доказал, что он хороший комик, но некомпетентный политик. К тому же старшие партнеры видят в Зеленском «некого временного несмышленыша», когда он появляется в таком виде на встречах международного уровня.

Футболка вызвала обсуждения в СМИ, но это лишний раз подтверждает, что Зеленский владеет только искусством комедии и ничего больше не знает, даже истории своей страны, подытожил Киселев.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского «чертовым придурком» после того, как тот появился в футболке с надписью: «Сделаем Россию снова маленькой». Она добавила, что, если возвращать Россию в состояние Киевской Руси, ей понадобится украинская столица.