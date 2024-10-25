Турция не разглашает детали предложений по урегулированию конфликта на Украине, чтобы не навредить переговорному процессу, сообщило РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в турецкой столице.

«Детали переговоров не разглашаются, чтобы не нанести урон процессу», - сказал источник.

Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью для программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи предложил инициативы, которые касаются конфликта на Украине, в том числе связанные с судоходством в Черном море.

Эрдоган раскрыл детали разговора с Путиным по Украине

По словам главы государства, Турция уже неоднократно выходила к России с переговорными предложениями, как они говорили, с украинской стороны. Но, указывал Путин, когда Москва соглашается рассмотреть инициативы по конфликту, Украина от них отказывается – так было два раза. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет мира. По его словам, союзники Киева понимают, что крах Украины станет крахом всего коллективного Запада, поэтому подталкивают Зеленского к перемирию, передает «Радиоточка НСН».