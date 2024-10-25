Маск отреагировал на слухи о контактах с Путиным

Все знают, что традиционные американские СМИ стали левой пропагандой, которая лишь пытается дискредитировать своих оппонентов. Об этом Илон Маск в своем аккаунте в социальной сети X в ответ на сообщения газеты The Wall Street Journal (WSJ) о якобы его регулярных контакт с президентом России Владимиром Путиным.

«Всем известно, что [газета The New York Times] NYT — это левая пропагандистская машина. Менее очевидно, что WSJ контролируется (левым) профсоюзом журналистов, а не Рупертом Мердоком! То же самое касается почти всех традиционных новостных организаций», — заявил бизнесмен.

В США заявили о регулярных контактах Маска с Путиным

Маск также сопроводил двумя смеющимися смайликами сообщения о своих контактах с российским лидером.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Маск регулярно обсуждает с Путиным личные темы и бизнес, а правительство США якобы в курсе этого, но не имеет права ограничить Маска. При этом отмечается, что сам Маск отрицает любые контакты с российским лидером.