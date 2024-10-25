Лукашенко заявил о кризисе в работе иностранных спецслужб

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в условиях возрастания рисков и угроз в мире хорошо виден кризис в работе спецслужб многих стран.

"Сейчас, когда в мире полно горячих конфликтов, когда меняется архитектура безопасности, а риски и угрозы только возрастают, хорошо виден кризис и в работе спецслужб многих государств", - отметил Лукашенко на торжественном собрании по случаю 30-летия со дня образования Службы безопасности президента. Его слова приводит агентство БелТА.

Глава государства напомнил, что только за 2024 год в США было совершено несколько покушений на экс-президента и участника электоральной гонки Дональда Трампа, а премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил несколько пулевых ранений прямо на митинге, причем в присутствии личной охраны.

Лукашенко отметил, что его служба безопасности является важным и надежным звеном в системе национальной безопасности.

"Вы очень важное, надежное звено в системе национальной безопасности, - заявил белорусский лидер. - Недаром ваш девиз - "Служба без права на ошибку". Вы должны быть эффективны, но невидимы".

Президент обратил внимание, что служба оснащена самой современной техникой, оружием, средствами защиты и является одним из наиболее боеспособных и подготовленных воинских формирований.