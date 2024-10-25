Эрдоган раскрыл детали разговора с Путиным по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, о чем говорил с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите БРИКС. По словам турецкого лидера, он увидел на переговорах в Казани стремление Владимира Путина к прекращению огня на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Главы России и Турции провели переговоры в ходе прошедшего в Казани саммита БРИКС. Накануне Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита отметил, что Москва готова рассматривать любые варианты договоренностей по Украине, исходя из реалий на земле. Он также добавил, что РФ «не согласится ни на что другое».

По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, он увидел стремление президента России Владимира Путина «к устойчивому прекращению огня».

«Это уже подтвердили Хакан Фидан, наш министр иностранных дел, и Сергей Лавров, министр иностранных дел России, во время их встречи в Стамбуле», - пояснил глава государства журналистам по возвращению с саммита БРИКС.

Президент Турции также отметил, что на переговорах в Казани обсудил с главой России вопросы восстановления зернового коридора и обмена пленными, пишет ТАСС.

«Во время нашей встречи с господином Путиным и его делегацией мы увидели, что существуют ожидания относительно обмена пленными. В настоящее время мы внимательно следим за шагами по обмену пленными и продолжим делать все возможное для решения имеющихся проблем дипломатическим путем», - заверил Эрдоган.

Напомним, что в июле 2022 года между Россией и Украиной при посредничестве Турции и ООН была заключена так называемая «зерновая сделка». Она предполагала вывоз сельхозпродукции в другие страны из украинских портов Одессы, Южный и Черноморск.

Со своей стороны Россия потребовала беспрепятственные поставки российской сельхозпродукции на мировые рынки, решение вопросов в банковской сфере и реанимацию аммиакопровода Тольятти - Одесса. Ни одно из этих требований, согласно заявлениям Москвы, выполнено не было. 18 июля 2023 года Россия вышла из соглашения. С тех пор Турция предпринимает усилия по возобновлению этого соглашения.