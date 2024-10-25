Посол России рассказал о позиции Лондона по требованию Киева

Власти Великобритании не поддерживают нанесение ударов по российской территории, на которых настаивает Киев, сообщил в разговоре с корреспондентом ТАСС посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

Он добавил, что позиция Лондона по этому вопросу официально «пока не менялась», однако она полностью зависит от точки зрения Вашингтона.

"Что касается позиции Лондона, то официально она пока не менялась. До нас доводится, что она остается прежней. Хотя все это окутано информационным туманом, чтобы внести элемент неопределенности. Но, как я сказал, есть подтверждение, что позиция не меняется и Лондон на данный момент не выступает за возможность нанесения ударов по территории России", — заявил Келин.

Ранее Daily Mail информировала, что Кремль сделал британскому премьеру Киру Стармеру предупреждение о последствиях решения, после которого ВСУ могут получить возможность атаковать территорию РФ. Журналисты указали, что Москва послала Лондону сигнал после заявления главы правительства о праве Украины решать самой, как применять западное оружие. При этом Стармер подчеркивал, что ВСУ могут использовать оружие, полученное от Британии, только с оговоркой на «международное гуманитарное право».