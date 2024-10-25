Количество школ на Украине сократилось с 14 815 в 2020 году до 12 701 в настоящее время из-за отъезда молодежи. Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на профильный портал Education.

Всего закрылось 2 114 школ. В городах прекратили работать около 5% образовательных учреждений этого уровня. В сельской местности ситуация хуже - там закрылись более 10% школ. Как сообщала ранее депутат Верховной рады Нина Южанина, только перед этим учебным годом из страны выехали около 300 тыс. школьников.

Украина с момента получения независимости переживает серьезные демографические проблемы. По оценкам Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Национальной академии наук Украины, на подконтрольных Киеву территориях в настоящее время проживают от 25 до 28 млн человек. Директор учреждения Элла Либанова ранее заявляла, что численность населения Украины уже не вернется к советскому уровню, когда в республике проживало около 52 млн человек. В 2012 году, когда коэффициент рождаемости достиг в стране локального максимума, он составил лишь 1,53. В этой ситуации демографы считают острой необходимостью "мощную иммиграцию", в том числе возвращение выехавших за рубеж украинцев, число которых вместе с трудовыми мигрантами около 9 млн. В настоящий момент в стране трое умерших приходятся на одного новорожденного.