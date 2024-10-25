Карл III не стал извиняться за колониальное прошлое Британии

Британский король Карл III признал «болезненные аспекты» колониального прошлого Великобритании, однако уклонился от прямых призывов к выплате репараций колониям на саммите лидеров стран Содружества. Об этом сообщает The Guardian.

Встреча, которая собрала лидеров 56 стран, проходила в Самоа. Карл III впервые посетил саммит с момента вступления на престол. В своей речи король заявил, что «никто не может изменить прошлое, но мы можем взять на себя обязательство <…> извлекать из него уроки».

В своей речи он также затронул тему климатического кризиса, проблемы развития и отдал дань уважения королеве Елизавете II. Некоторые лидеры надеялись, что король использует свое выступление как возможность извиниться за колониальное прошлое. Издание подчеркивает, что монарх понимал обеспокоенность глав государств, однако затрагивать вопрос на прямую не стал.

«Выслушивая людей по всему Содружеству, я понимаю, что самые болезненные аспекты нашего прошлого продолжают вызывать отклик. Поэтому крайне важно, чтобы мы понимали нашу историю, которая поможет нам делать правильный выбор в будущем», — сказал он.

В публикации отмечается, что некоторые страны Африки и Карибского бассейна призывали Лондон и другие страны Европы выплатить финансовую компенсацию за годы рабства.