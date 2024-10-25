Вооруженные силы Украины в основном используют спутниковую систему Starlink, принадлежащую SpaceX, так как все остальные системы были уничтожены Россией. Об этом американский бизнесмен, основатель компаний SpaceX Илон Маск написал в соцсети X.

«SpaceX — основная система связи украинских военных на передовой, потому что все остальные были уничтожены или заблокированы русскими», -— сообщил Маск, комментируя пост пользователя соцсети, который заявил, что бизнесмен действует от имени РФ.

В США заявили о регулярных контактах Маска с Путиным

Starlink — глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией Маска. Она призвана обеспечить граждан высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в Интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным

В сентябре Илон Маск выразил обеспокоенность заявлением президента РФ Владимира Путина о возможном вмешательстве НАТО в конфликт на Украине. По словам предпринимателя, у него «плохое предчувствие» после того, как российский лидер заявил, что удары по стране дальнобойным оружием могут означать прямое участие НАТО «в войне против России».