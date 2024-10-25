Глава Евросовета Шарль Мишель считает, что Европейскому союзу (ЕС) следует пересмотреть свой подход к развивающимся странам, прекратив «читать нотации» и проявляя больше уважения. По его мнению, это необходимо, чтобы противостоять расширению влияния России и Китая. Ura.Ru

«Слова, которые мы используем, действительно унизительны, потому что мы создаем впечатление, что мы игрок на поле, и в то же время судья», — подчеркнул чиновник. Он отметил, что саммит БРИКС в Казани посетили в том числе и страны, поддерживающие хорошие отношения с Западом. Lenta.ru

«Мы убеждены, что знаем, что правильно, а что нет. И мы не прилагаем усилий, чтобы понять, по каким причинам другие страны думают иначе», – указал он, подчеркнув, что это приводит к недостаточному уровню общения с развивающимися странами. Деловая газета «Взгляд»