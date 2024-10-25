Забравшийся на пирамиду Хеопса пес привел туда других собак

Безымянный пес-экстремал, ставший популярным в Сети после покорения пирамиды Хеопса в Гизе, начал повторное восхождение на главную туристическую достопримечательность Египта, сообщает KP.RU.

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Отмечается, что на этот раз он решил взять с собой компанию.

"По-видимому, псу стало скучно одному гонять птиц на вершине древнего памятника, и он привел с собой "друзей", - отмечается в материале.

На опубликованном видео можно разглядеть не менее трех собак, которые прошли уже более половины пути к вершине.

Причины, которые бы вынудили животных взобраться на 140-метровую высоту, неизвестны.

Впервые четвероногого верхолаза две недели назад заметил парапланерист Алекс Ланг, совершавший полет над пирамидами. Он опубликовал видео, которое принесло известность и ему самому, и безымянному псу.