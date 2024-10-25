В Гагаузии начались обыски у политического руководства

В автономии Молдавии — Гагаузии проходят обыски у некоторых политиков и общественных деятелей региона. Об этом сообщил зампредседателя правительства образования Виктор Петров, пишет Gagauznews в своем Telegram-канале.

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По информации издания, обыски проходят у ряда чиновников региона. Петров сообщил, что правоохранительные органы Молдавии находятся и у него дома в Комрате (столица Гагаузского региона).

Гагаузия является автономией в составе Молдавии, где, согласно соцопросам, большинство населения не поддерживает проевропейский курс властей в Кишиневе и в основном говорит на русском языке.