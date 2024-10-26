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Более 80 человек стали жертвами шторма «Трами» на Филиппинах

На Филиппинах 81 человек стал жертвами тропического шторма «Трами», сообщил телеканал GMA News. По его данным, на острове Лусон за последние несколько дней выпала двухмесячная норма осадков.

Более 80 человек стали жертвами шторма «Трами» на Филиппинах
© globallookpress.com

По данным местных властей, в результате разрушительного стихийного бедствия 34 человека пропали без вести, еще 66 получили ранения. Из-за наводнений десятки тысяч жителей региона были вынуждены эвакуироваться.

Как сообщает Национальное метеорологическое бюро Филиппин, скорость ветра в пределах «Трами» достигала 23,6 метра в секунду, что создавало крайне опасные условия для жизни.

Ранее в американском штате Флорида ураган «Милтон» осушил залив Тампа. Такое явление происходит крайне редко и называется «обратным штормовым нагоном». Ураган временно откачал воду из залива, обнажив дно. Подобное явление возникает, когда очень сильный ветер, дующий с берега, вытесняет воду из прибрежных заливов.

До этого обрушившийся на США «Милтон» привел к затоплению улиц городов Флориды, кадры появились в Сети. На видеозаписи можно увидеть мощные ливни и сильный ветер с порывами 160 километров в час. Кроме того, на кадрах показаны повреждения, нанесенные домам американцев. Особенно сильно пострадал бейсбольный стадион команды «Тампа-Бэй Рейс» — сильный ветер сорвал крышу, оставив только каркас здания.