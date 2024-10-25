Ирландский журналист Чей Боуз одной фразой отреагировал на слова президента России Владимира Путина о потерях военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. Мнением он поделился в своем аккаунте в соцсети X. Lenta.ru

По словам журналиста, украинскими военными «жертвуют снова и снова». «Потому что Зеленский знает, что с наступлением мира придут выборы и конец его диктатуре», — написал он на своей странице в соцсети. RT на русском

24 октября Путин на итоговой пресс-конференции саммита БРИКС заявлял, что начало переговорного процесса по урегулированию на Украине привело бы Киев к необходимости отмены военного положения и проведения президентских выборов, к чему украинские власти не готовы. Газета.Ru