Американский журналист Джексон Хинкл одной фотографией президента России Владимира Путина с саммита БРИКС высмеял западные страны. Снимок и свой комментарий он опубликовал в соцсети X, пишет РИА Новости.

Журналист прикрепил к своему сообщению фотографию Путина в окружении нескольких десятков лидеров как стран БРИКС, так и государств, желающих присоединиться к объединению.

«Путин изолирован», - иронично прокомментировал снимок Джексон Хинкл.

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Саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября. 22 октября президент России Владимир Путин провел двусторонние встречи с лидерами, приехавшими на мероприятие. А 24 октября прошла встреча в формате «аутрич» / «БРИКС плюс», не ограничивающемся только странами-членами объединения. В заседании в Казани принимали участие представители почти 40 государств и международных организаций.

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В свих статьях, посвященных мероприятию, мировые СМИ обратили внимание на то, что присутствие в Казани большого количества мировых лидеров «делает послание Кремля о том, что усилия Запада по изоляции не сработали, громким и ясным».