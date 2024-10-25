Глава Белоруссии Александр Лукашенко назвал невозможным вхождение Белоруссии в состав России, но отметил, что у двух стран «общее отечество». Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

Лукашенко отметил, что Россия и Белоруссия «никуда не денутся» от общего прошлого. Однако страны уже давно стали суверенными государствами, подчеркнул он.

«У нас общее отечество: от Бреста до Владивостока. <…> Но так сложилось, не по нашей вине, что здесь два государства. Два суверенных государства: Беларусь и огромная Россия. Это непреклонный закон нашего времени», - отметил Лукашенко.

Также он раскритиковал политиков, которые рассуждают о вхождении Белоруссии в состав России, ссылаясь на размеры стран и их экономическую мощь.

«[Говорят:] Мы вам будем помогать и дальше вступайте в состав России. Так вопросы ставить нельзя. Это невозможно и нереализуемо», - подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что провел множество переговоров и встреч с президентом РФ Владимиром Путиным, но они никогда не обсуждали присоединение Белоруссии к России. Он добавил, что «любое телодвижение» любого белорусского политика в этом направлении было бы «снесено» белорусским народом.

«Ну зачем это? Я часто говорю, что мы с Путиным не глупые люди. Извините за нескромность. А специалистов у нас предостаточно для того, чтобы, имея два суверенных государства, <…> создать это Союзное государство», - отметил Лукашенко.

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Он добавил, что Союзное государство необходимо строить с фундамента, а фундаментом отношения России и Белоруссии является экономика.

В 2018 году власти двух стран начали обсуждать интеграционные проекты для Союзного государства России и Белоруссии. В рамках Союзного государства у стран может появиться единая валюта, единая таможенная служба, суд и счетная палата.

Власти Белоруссии называли одним из основных препятствий интеграции споры о ценах на нефть и газ, но в сентябре 2021-го Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали все 28 союзных программ об интеграции.

Программы касаются унификации законодательства, построения единых финансовых и энергетических рынков, создания общей промышленной и сельскохозяйственной политики, а также общего платежного пространства.