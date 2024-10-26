Участие в последнем саммите БРИКС стран, которые в прошлом были заинтересованы в развитии отношений с западными государствами, свидетельствует об ошибках Европейского союза (ЕС) при взаимодействии с этими державами. Такое заявление сделал глава Европейского совета Шарль Мишель, пишет британская газета The Financial Times.

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Политик прокомментировал присутствие делегаций Турции, Египта и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) на саммите БРИКС в РФ. Он обратил внимание, что эти государства традиционно имеют тесные связи с Западом. На этом фоне Мишель пришел к выводу, что их участие в мероприятии в Казани является попыткой «послать сигнал остальному миру».

Как он сказал, Брюссель всегда был уверен в своей правоте. Из-за этого в региональном содружестве никогда не пытались понять, по какой причине не входящие в него страны имеют отличную от ЕС точку зрения по тем или иным вопросам.

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«На европейском уровне сформировался рефлекс читать другим лекции. Мы не всегда хорошо справляемся с коммуникацией, не всегда хорошо объясняем, говорим с другими и проявляем уважение», — подчеркнул Мишель.

В результате глава Европейского совета выразил уверенность, что региональному содружеству стоит начать с большим уважением относиться к развивающимся странам. В первую очередь речь идет о государствах, с которыми у Брюсселя есть соглашения о сотрудничестве.

XVI саммит БРИКС состоялся в Казани в период с 22 по 24 октября. На нем присутствовали главы более 20 государств, заинтересованных в присоединении к объединению в качестве полноправных членов или партнеров.