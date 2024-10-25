Индонезия хочет присоединиться к БРИКС

По итогам саммита БРИКС в Казани Индонезия выразила намерение присоединиться к блоку. Об этом сообщается на сайте МИД страны.

© brics-russia2024.ru

Индонезию на казанском саммите представлял министр иностранных дел страны Сугионо. В своем выступлении он передал послание президента Индонезии об антиколониализме и борьбе с угнетением. Глава МИД подчеркнул, что БРИКС может выступить в качестве связующего звена для укрепления сотрудничества между развивающимися странами.

«Присоединение Индонезии к БРИКС является воплощением свободной и активной внешней политики. Это не значит, что мы присоединяемся к определенному лагерю, скорее, мы активно участвуем во всех форумах», - подчеркнул Сугионо.

По его словам, приоритеты БРИКС соответствуют рабочей программе властей Индонезии, в том числе связанной с продовольственной и энергетической безопасностью, искоренением бедности и развитием человеческих ресурсов. Также министр подчеркнул солидарность и приверженность Индонезии глобальному миру, обратив внимание на продолжающиеся кризисы в Палестине и Ливане.

«Индонезия не может молчать, пока продолжаются эти зверства, и никто не берет на себя ответственность», - подчеркнул чиновник.

Летом 2023 года в МИД Индонезии сообщили, что министры иностранных дел БРИКС направили стране приглашение присоединиться к блоку. Власти страны подчеркивали, что все еще проводят анализ преимуществ вступления в БРИКС «с политической и экономической точек зрения».

В конце августа 2023 года в ЮАР прошел 15-й саммит БРИКС, на тот момент в блок входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. По итогам саммита в организацию пригласили еще шесть стран - Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Все они, кроме Аргентины, стали членами БРИКС в начале 2024 года. Сообщалось, что подать заявки на членство в организации также планируют Турция, Нигерия и Буркина-Фасо.