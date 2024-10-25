Посол РФ раскрыл правду о желании Британии бить по России

Официальная позиция Лондона по поводу возможных ударов по России не изменилась — Великобритания не поддерживает такую инициативу. Об этом рассказал посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

«Лондон на данный момент не выступает за возможность нанесения ударов по территории России», — передает слова Келина ТАСС.

Он отметил, что хотя информация окружена неопределенностью, подтверждено, что позиция остается прежней.

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Келин добавил, что решение Лондона по этому вопросу зависит от контактов с США. Использование британских ракет Storm Shadow связано с американской разведкой, заключил посол.

Встреча премьер-министра Британии Кира Стармера с украинским лидером Владимиром Зеленским 10 октября не привела к снятию ограничений на удары Украины по России. С тех пор Великобритания не меняла свою позицию, передает «Ридус».