Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 25 октября, выразил надежду на то, что Курскую область удастся освободить к концу декабря.

— Будем надеяться, что к концу декабря Курская область будет освобождена и будут какие-то подвижки в плане переговоров, — заявил белорусский лидер в беседе с «Известиями».

До этого глава Белоруссии говорил, что заявление украинского лидера Владимира Зеленского об окончании спецоперации в 2025 году смешны. Он также добавил, что ожидать окончания СВО в этом году не стоит.

По словам Лукашенко, президент РФ Владимир Путин сожалеет из-за потерь на спецоперации. Однако он считает, что прав в своей позиции по украинскому вопросу. Российский лидер предлагал Западу варианты регулирования ситуации на Украине.

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Лукашенко также заявлял, что Россия выстоит, если Владимир Зеленский примет решение сбросить на Москву «грязную бомбу». Однако ответ на это будет такой силы, что не станет самой Украины.

Белорусский лидер также отмечал, что российская армия может начать применять свое самое опасное оружие, если НАТО отправит свои войска на Украину. По его словам, России нужны гарантии, что страны Запада не станут доставлять на Украину боеприпасы и перевооружать ВСУ.