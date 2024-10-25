Стало известно, сколько Илон Маск тратит денег на поддержку Трампа

Американский бизнесмен, владелец Tesla и SpaceX Илон Маск в октябре пожертвовал более 43 миллионов долларов на предвыборную кампанию кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на отчет Федеральной избирательной комиссии США (FEC) пишет Politico.

«Илон Маск вложил еще 43,6 миллиона долларов в свой суперкомитет политических действий, поддерживая Дональда Трампа, согласно новым документам о финансировании предвыборной кампании», - отмечает издание.

Также бизнесмен потратил 10 миллионов долларов на комитет политических действий республиканцев в Сенате.

Исходя из статистических данных FEC, Маск в этом году стал одним из крупнейших политических доноров в США. Он в общей сложности сделал пожертвований в поддержку Трампа на сумму более чем 118 миллионов долларов.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Илон Маск неоднократно выступал в поддержку Трампа и в соцсетях. В частности, он предупредил, что США лишатся настоящих выборов, если кандидат от республиканцев проиграет и не сможет стать следующим президентом страны. Он также предрек США скатывание в тиранию в случае победы демократов и подверг критике умственные способности кандидата в президенты Камалы Харрис из-за ее заявлений о дискриминации американок.