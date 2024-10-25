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Рогов рассказал о продвижении ВС РФ в районе Левадного

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов рассказал об успехах российских войск в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС.

Рогов раскрыл, что армия РФ смогла продвинуться более чем на километр в районе Левадного в Запорожской области.

Продвижение шло в северном направлении. При этом, по его словам, это достаточно большое продвижение в настоящих условиях.

Военные РФ закрепляются на завоеванных позициях.

В Никарагуа заявили о поддержке борьбы России с фашизмом на Украине

Никарагуа высказала свою позицию в отношении ситуации России с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

Глава МИД страны, Вальдрак Джентске, поддержал РФ своим заявлением.

«Мы считаем, что Россия сражается против новых форм фашизма и не делает это только ради себя, она делает это во имя всего мира», - отметил он.

По словам представителя Никарагуа, они поддерживают Россию и ее усилия, направленные на защиту мира от проявлений неофашизма. Также он упомянул правоту России в затянувшемся конфликте.

Трамп: США стали свалкой для мира из-за миграционной политики демократов

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп раскритиковал миграционную политику правительства. Об этом сообщает ТАСС.

«А мы - свалка, мы - мусорный бак для мира», - заявил Трамп в своей речи об открытых границах США для мигрантов.

При этом в своей критике он не забыл упомянуть вице-президента США Камалу Харрис, которая, по его словам, поспособствовала такой политике.

Напомним, проблема нелегальных мигрантов в США стала одной из ключевых в президентской гонке.

Сербия выразила благодарность РФ за честные цены на газ

Сербский вице-премьер Александар Вулин поблагодарил Россию за газ. Об этом сообщает ТАСС.

«Я действительно благодарен руководству РФ, которое в этом году, как и в прошлом, и позапрошлом, обеспечило нам хорошие, стабильные, прозрачные поставки газа по честной цене», - заявил он.

Он также отметил, что, по словам президента РФ Владимира Путина, сотрудничество с Сербией всегда будет справедливым. И, судя по тому, что происходит, слова российского лидера подтверждаются на деле.

В Газе назвали число погибших палестинцев за сутки из-за действий Израиля

Не менее 55 человек погибло и больше 130 пострадало в секторе Газа из-за атак Израиля за прошедшие сутки. Об этом сообщает ТАСС.

"За последние 24 часа в Газе погибли 55 человек, 132 ранены", - говорится в сводке министерства здравоохранения анклава.

При этом в ведомстве рассказали, что часто пострадавшие в результате бомбардировок оказываются под завалами и до них не могут добраться спасатели и врачи.