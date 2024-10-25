Результаты саммита БРИКС в Казани ознаменовали начало конца гегемонии США и доминирования доллара.

Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС бывший депутат парламента Великобритании, писатель и журналист Джордж Гэллоуэй.

"Саммит в Казани увенчался огромным успехом. <…> У меня есть уверенность, что БРИКС-2024 станет знаковым моментом в истории человечества, потому что это начало конца гегемонии Соединенных Штатов и тирании доллара", - сказал Гэллоуэй в кулуарах саммита.

По его словам, полученные в течение трех дней итоги дадут стимул движению к полицентричному мировому порядку.

"Достигнутый прогресс начнет менять мир - мир, израненный однополярной властью, насилием и двойными стандартами. И БРИКС - это противоядие от этого яда. На этой неделе группа сделала несколько важных шагов вперед", - подчеркнул британский экс-депутат.

16-й саммит БРИКС, который является ключевым событием председательства РФ в объединении, проходил в Казани с 22 по 24 октября. Во второй день саммита его участники приняли Казанскую декларацию. Среди основных тем документа - развитие объединения, позиция по глобальным проблемам, урегулирование региональных кризисов, в том числе на Украине и Ближнем Востоке.

Группа БРИКС была основана в 2006 году. В 2011 году к первоначальному составу (Бразилия, Россия, Индия и Китай) присоединилась ЮАР. Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными участниками объединения 1 января 2024 года. Саммит в Казани стал первым, в котором они приняли участие в качестве полноправных членов.