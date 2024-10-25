МУС: ассамблея стран-членов рассмотрит дело Монголии, не арестовавшей Путина

Международный уголовный суд, юрисдикцию которого Россия не признаёт, заявил, что передал на рассмотрение ассамблеи государств-участников Римского статута дело Монголии, которая не стала арестовывать российского лидера Владимира Путина во время его визита в страну.

Путин посетил Монголию с официальным визитом 2-3 сентября 2024 года.

В заявлении МУС, как пишет РИА Новости, отмечается, что Монголия таким образом помешала органзицации осуществлять свои функции и полномочия по статье 87(7) Римского статута.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Монголия послала МУС и Европу в известном ещё с XIII века российско-монгольском направлении, комментируя обеспокоенность ЕС в связи с визитом российского лидера Владимира Путина.