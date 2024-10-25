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Боливия заявила о получении приглашения стать страной - партнером БРИКС

Президент Боливии Луис Арсе сообщил, что страны - члены БРИКС одобрили присвоение южноамериканскому государству статуса страны - партнера.

Боливия заявила о получении приглашения стать страной - партнером БРИКС
© РИА Новости / Мария Плотникова
"Боливия сделала важный шаг к вступлению в БРИКС: страны - члены сообщили об одобрении присвоения ей статуса страны - партнера", - написал он в своем Telegram-канале.

Арсе назвал полученное приглашение "самым важным достижением во внешней политике" его правительства.

В четверг президент Боливии прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС и встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

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