Британия проведет крупнейшую за 50 лет реформу Минобороны

Великобритания проведёт крупнейшую более чем за 50 лет реформу Министерства обороны. Информация об этом появилась на сайте правительства страны.

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Отмечается, что теперь начальник штаба обороны страны Тони Радакин будет курировать новый военно-стратегический штаб, в рамках которого ему будут подчиняться начальники штабов сухопутных войск, ВМС и ВВС.

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Также в ведомстве появится должность директора по национальным вооружениям, который будет отвечать за оснащение вооружением и наращивание оборонной промышленности.

Отмечается, что данные меры направлены на исправление «сломанной» системы по оборонным закупкам, а также на укрепление обороны Великобритании.

По заявлению британских властей, реформы кардинально упростят систему Минобороны и наладят организованные процессы.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили впервые открыто признал, что вооружённые силы страны не готовы к войне.

Также газета i писала, что британские системы ПВО не смогут защитить страну в случае конфликта.