Британия проведет крупнейшую за 50 лет реформу Минобороны

Британия проведёт крупнейшую за 50 лет реформу Минобороны
Великобритания проведёт крупнейшую более чем за 50 лет реформу Министерства обороны. Информация об этом появилась на сайте правительства страны.
Отмечается, что теперь начальник штаба обороны страны Тони Радакин будет курировать новый военно-стратегический штаб, в рамках которого ему будут подчиняться начальники штабов сухопутных войск, ВМС и ВВС.
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Также в ведомстве появится должность директора по национальным вооружениям, который будет отвечать за оснащение вооружением и наращивание оборонной промышленности.
Отмечается, что данные меры направлены на исправление «сломанной» системы по оборонным закупкам, а также на укрепление обороны Великобритании.
По заявлению британских властей, реформы кардинально упростят систему Минобороны и наладят организованные процессы.
Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили впервые открыто признал, что вооружённые силы страны не готовы к войне.
Также газета i писала, что британские системы ПВО не смогут защитить страну в случае конфликта.