Лукашенко рассказал, к чему приведет крах Украины

За провалом Украины в конфликте с Россией последует и крах коллективного Запада, заявил «Известиям» президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, отступиться Запад уже не может: в самом начале там пообещали помочь Киеву, нарушить обещание — значит, потерять лицо.

«Они понимают, что может наступить крах Украины, а крах Украины — это крах всего коллективного Запада, потому что они ввязались», — констатировал Лукашенко.

Поэтому ни англосаксы, ни коллективный Запад этим путем не идут. Однако они видят уверенное продвижение России на фронте, резюмировал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко выразил надежду, что Курскую область удастся освободить к концу декабря, и переговоры сдвинутся с мертвой точки. Курская авантюра для украинцев «ситуацию серьезно поменяла», уверен он.

До этого Лукашенко подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин никогда не ставил перед собой цель завоевать Украину. Путин — мудрый политик, который задается вопросом: «А дальше что?», пояснил белорусский лидер.

Также Лукашенко отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет мира из-за своей упертости. В настоящий момент, считает он, даже западные страны более заинтересованы в мирном урегулировании украинского кризиса.