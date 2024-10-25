Две страны Латинской Америки поссорились из-за БРИКС

Венесуэла осуждает вето, наложенное Бразилией на вступление республики в БРИКС, и выражает признательность президенту России Владимиру Путину за приглашение венесуэльского лидера Николаса Мадуро участвовать в работе саммита объединения. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Венесуэлы, размещенном в Telegram-канале главы ведомства Ивана Хиля Пинто.

"Действиями, которые противоречат природе и постулатам БРИКС, представительство Министерства иностранных дел Бразилии, возглавляемое послом Эдуардо Паесом Сабойей, решило сохранить вето [бывшего президента Бразилии Жаира] Болсонару, которое он применял против Венесуэлы на протяжении многих лет", - указывает МИД.

В заявлении отмечается, что препятствия к вступлению Венесуэлы в БРИКС "воспроизводят ненависть и нетерпимость западных центров власти, которые также пытаются не допустить приема родины Боливара в эту организацию".

Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что "венесуэльский народ испытывает возмущение и стыд в связи с этой необъяснимой и аморальной агрессией Министерства иностранных дел Бразилии".

"Боливарианская Республика Венесуэла выражает признательность президенту Российской Федерации Владимиру Путину, его правительству, а также героическому российскому народу за направленное президенту Николасу Мадуро приглашение принять участие в саммите БРИКС в Казани", - говорится в коммюнике. Саммит БРИКС, "посвященный новому миру, справедливости и совместному развитию, увенчался потрясающим успехом" и является историческим, подчеркивается в сообщении.