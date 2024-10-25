Раскрыто влияние выборов на политику США по Украине

Военный эксперт Михаил Ходаренок в беседе с США по отношению к конфликту на Украине после выборов в США не произойдет.

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Эксперт отметил, что существует мнение о том, что после американских выборов на следующий день все изменится. «Никаких существенных переворотов не в геополитических, не в геостратегических оценках ситуации, а также в векторах политики, устремленной в будущее, не случится», — оценил Ходаренок.

По его словам, для разрешения кризиса на Украине неважно, кто в результате выборов окажется в Белом доме — Дональд Трамп или Камала Харрис. Ходаренок подчеркнул, что основные тенденции разрешения украинского кризиса синхронизированы и согласованы, какой бы ни была администрация президента в США: республиканской или демократической.

«А все остальное относится к предвыборной политической риторике», — заключил эксперт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перспективы мирных переговоров по урегулированию ситуации на Украине зависят от результатов выборов президента США. Он также подчеркнул, что после разговоров с кандидатами на пост президента США ожидает, что следующий глава государства должен продемонстрировать свою политику очень быстро и не дожидаться инаугурации в январе.