Великобритания в нужное время и в нужном месте проводит провокации против России, фабрикуя доказательства, которые затем оказываются фейками. Об этом Олег Матвеев.

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По его словам, так было ровно сто лет назад, когда британские спецслужбы в сговоре с партией консерваторов организовали громкую провокацию против СССР, опубликовав фальшивое «письмо Зиновьева». При этом провокация, которая якобы случайно обнародованная за четыре дня до выборов в парламент, блестяще решила свою задачу, способствовав поражению лейбористской партии.

Теперь же Лондон инкриминирует Москве якобы применение в террористических целях радиоактивных элементов или боевых отравляющих веществ, подчеркнул историк. «В общем, повторить успех вековой давности британской разведке не просто не удалось, эффект был обратным», — пояснил Матвеев.

17 октября правительство Великобритании расширило антироссийские санкции на компанию «Русгаздобыча» и 22 судна, в том числе 18 нефтяных танкеров и четыре танкера-газовоза. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что с помощью новых санкций против российских нефтяных и газовых танкеров Великобритания стремится поразить Москву в правах.