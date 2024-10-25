Трамп назвал США свалкой для мира из-за миграционной политики

Миграционная политика действующей американской администрации превратила Соединенные Штаты в свалку для всего мира. Об этом в четверг заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.

"Когда [вице-президент США] Камала Харрис заняла свой пост, она намеренно открыла нашу границу. Она открыла двери для нашествия мигрантов из тюрем, из психиатрических лечебниц со всего мира. <...> А мы - свалка, мы - мусорный бак для мира", - сказал он, выступая перед сторонниками в городе Темпе (штат Аризона).

Трамп также пообещал, что в случае его победы на выборах 5 ноября станет "днем освобождения Америки".

Тема нелегальной иммиграции играет ключевую роль в президентской гонке в США, поскольку оба кандидата пытаются предложить решения для усиления контроля на границе с Мексикой. Трамп критикует политику действующей администрации, называя ее причиной роста незаконной иммиграции. Харрис, являющаяся кандидатом от демократов, подчеркивает необходимость комплексного подхода к вопросу иммиграции.