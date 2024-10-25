«Эта авантюра»: Лукашенко высказался про ситуацию в Курской области

Операция Вооруженных сил Украины в Курской области поменяла ситуацию для переговоров между Киевом и Москвой. Об этом высказался президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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— Эта авантюра украинцев в Курской области ситуацию серьезно поменяла. Но будем надеяться, что к концу декабря, область будет освобождена. И будут какие-то подвижки в плане переговоров. Мы готовы действовать в данном направлении, — заявил он в интервью «Известиям».

Глава киевского режима Владимир Зеленский не хочет мира и «уперся напрочь». Об этом 24 октября заявил Александр Лукашенко. Он добавил, что страны Запада не могут перестать снабжать Украину оружием и деньгами, иначе они «потеряют лицо».

До этого глава Белоруссии говорил, что заявление Зеленского об окончании спецоперации в 2025 году смешны. Он также добавил, что ожидать окончания СВО в этом году не стоит.

По словам Лукашенко, президент РФ Владимир Путин сожалеет из-за потерь на спецоперации. Однако он считает, что прав в своей позиции по украинскому вопросу. Российский лидер предлагал Западу варианты регулирования ситуации на Украине.