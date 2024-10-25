Никарагуа хочет стать полноценным членом БРИКС

Никарагуа заинтересована стать полноценным членом объединения БРИКС, сообщил "Известиям" министр иностранных дел латиноамериканской страны Вальдрак Джентске.

"В апреле этого года мы направили России заявку, чтобы стать частью этого объединения, благодаря которому начинает появляться новый мир, новый миропорядок, многополярность. Нам кажется важным вклад, который делают страны БРИКС для борьбы с гегемонией Запада, поэтому мы хотим участвовать в этом процессе, который строится на принципах солидарности, равноправия и сотрудничества. Нам БРИКС среди прочего открывает экономические и торговые возможности", - сообщил министр в интервью газете.

Как отметил глава МИД страны, Никарагуа надеется стать частью механизма БРИКС. "В каком формате это произойдет - зависит от стран - членов объединения. Мы благодарны России за приглашение", - добавил он.

Министр также выразил глубокую благодарность России за приглашение стать частью БРИКС, за признание важности латиноамериканской страны в процессе создания многополярного мира.