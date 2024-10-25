Саммит БРИКС, прошедший в Казани, обернулся несомненным успехом для России, а также продемонстрировал ее роль как инициатора новой международной общности государств. Такие выводы сделал американский журнал Newsweek.

Он назвал саммит объединения крупнейшим международным событием с участием стран глобального Юга и Востока с начала конфликта на Украине. В статье говорится, что у участников не всегда совпадают взгляды на многие вопросы, но все они согласились прибыть в Казань, поскольку видят в этой встрече значимое событие в глобальном контексте.

Кроме того, организация БРИКС превратилась в динамичную группу стран, что свидетельствует о новой ведущей тенденции в мировых делах - относительно быстром переходе от в основном западоцентричной системы к большей децентрализации. Журнал подчеркивает, что БРИКС не является антизападным объединением, так как большинство входящих в него стран имеет обширные связи с Западом и намерено их сохранить, но группа создает альтернативы для движения собственным путем к конкретным целям.