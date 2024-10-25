Президент Сербии Александар Вучич заявил, что страна никогда не откажется от Косова, не присоединится к антироссийским санкциям и сохранит независимую политику ради своего народа.

"Сербия должна вести сербскую политику, которая будет сохранять и защищать Сербию. Другой политики, поверьте мне, нет, - отметил Вучич в ходе выступления на праздновании 16-летия основания Сербской прогрессивной партии. - Позвольте нам иметь свою политику. Позволите или нет, у нас она будет. Мы не будем вводить санкции, как кто-то захочет. Потому что если у нас нет права на свою политику, если мы не можем самостоятельно принимать решения о себе, о своем будущем, о своей стране, зачем тогда президент? А зачем тогда правительство?"

"Мы никогда не откажемся от Косова и Метохии, сколько бы этого ни требовали и что бы за это ни предлагали", - подчеркнул глава государства.

Вучич также заявил, что Сербия ведет независимую и свободолюбивую политику благодаря своим гражданам. "Я горжусь этим фактом, и это благодаря вам, дорогие люди. Не благодаря мне, не благодаря каким-либо чиновникам. Это благодаря вам, благодаря тому, что вы дали нам силу вести свободолюбивую, независимую политику. Не угождать никому. Вести сербскую политику, уважать всех, но заботиться о своей стране", - сообщил президент республики.

Ранее Вучич заявлял, что Сербия получит членство в Евросоюзе в ту же секунду, если признает независимость Косова и присоединится к антироссийским санкциям. Вице-премьер Сербии Александар Вулин в этой связи указывал, что "сербы не предают Россию", и республика не присоединится к антироссийским санкциям. Он также подчеркивал, что в противном случае европейские чиновники говорили бы о президенте Вучиче "как о величайшем европейце, как о следующем еврокомиссаре".